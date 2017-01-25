Мэл Гибсон: почерк человека с обложки

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Чешский хрусталь. Новый Год с женой советского офицера

Судьба жены офицера - особая история. В советское время на танцевальные вечера в военные училища города Челябинска было не так просто попасть. И по понятным причинам. Штатная численность курсантов ограничена, а девушек и молодых женщин в миллионном городе во много раз больше. Но когда танцы заканчивались, тогда для девушек начиналась гарнизонная служба.