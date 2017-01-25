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Мэл Гибсон: почерк человека с обложки
В этом материале мне хотелось бы поговорить о нашем современнике, талантливом человеке, человеке «с обложки».
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Дети и Родители
25.01.2017
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08.12.2016
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“Челябинский синдром” или пресс-портрет подозреваемого в убийстве Екатерины Платоновой?
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24.11.2016
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Челябинск. Гибридные неконтролируемые очереди в детские сады
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27.01
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Мобильный портрет нестареющих Водолеев
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11:08
Это полезно знать: Как оценить качество услуг, оказываемых работниками Кадастровой палаты по Челябинской области?
27.01
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Слалом на коньках
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В Татьянин день все Татьяны могут посетить Камерный театр бесплатно
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Транспортными полицейскими Златоуста установлен подозреваемый в незаконной вырубке, произведенной в лесном массиве
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Комиссия об оспаривании кадастровой стоимости при Управлении Росреестра открыла счет рассмотренных заявлений южноуральцев
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22.08
2016
Константин Цыбко: Мерзавцы, виновные в фальсификации моего дела, будут наказаны
18.08
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Что такое офшорные зоны? Понятие и виды зон
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