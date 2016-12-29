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Мэл Гибсон: почерк человека с обложки
В этом материале мне хотелось бы поговорить о нашем современнике, талантливом человеке, человеке «с обложки».
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Общество
24.11.2016
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18.11.2016
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В Татьянин день все Татьяны могут посетить Камерный театр бесплатно
12.01
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Транспортными полицейскими Златоуста установлен подозреваемый в незаконной вырубке, произведенной в лесном массиве
12.01
10:10
Комиссия об оспаривании кадастровой стоимости при Управлении Росреестра открыла счет рассмотренных заявлений южноуральцев
12.01
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Некролог Е.Ф. Куракину
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Депутаты утвердили состав Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК
12.01
09:39
«Золотая лира» ищет претендентов
11.01
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Административная комиссия нацелена на борьбу с незаконным размещением объявлений на улицах города
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2016
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08.11
2016
Черная дыра на трассе М-5 в Челябинской области
22.08
2016
Константин Цыбко: Мерзавцы, виновные в фальсификации моего дела, будут наказаны
18.08
2016
Занимательные уроки самообороны
06.05
2016
Что такое офшорные зоны? Понятие и виды зон
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27.11
2016
Велосипедистам расписание автобусов не требуется
21.11
2016
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12.09
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