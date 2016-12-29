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Мэл Гибсон: почерк человека с обложки

Мэл Гибсон: почерк человека с обложки
В этом материале мне хотелось бы поговорить о нашем современнике, талантливом человеке, человеке «с обложки».
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Год Красного петуха - пора искать хорошего жениха Общество
29.12.2016 23.47 Год Красного петуха - пора искать хорошего жениха
“Челябинский синдром” или пресс-портрет подозреваемого в убийстве Екатерины Платоновой? Происшествия
08.12.2016 12.42 “Челябинский синдром” или пресс-портрет подозреваемого в убийстве Екатерины Платоновой?
Челябинск. Гибридные неконтролируемые очереди в детские сады Общество
24.11.2016 10.41 Челябинск. Гибридные неконтролируемые очереди в детские сады
ОНФ: Продление программы «Земский доктор» на 2017 г. поможет сократить дефицит врачей на селе Общество
18.11.2016 08.04 ОНФ: Продление программы «Земский доктор» на 2017 г. поможет сократить дефицит врачей на селе